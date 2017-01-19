Руководство самопровозглашенной «ЛНР» ввело ограничения на ввоз продуктов питания с территории, контролируемой «ДНР».

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на местные СМИ.

Отныне из «ДНР» в «ЛНР» в ручной клади можно провезти без уплаты «таможенной пошлины» не более:

- 3 кг мяса;

- 3 кг мясных изделий;

- 5 литров растительного масла;

- 3 литров молока;

- 3 кг молочных продуктов;

- 50 кг овощей;

- 50 кг фруктов;

- 1 литр крепких алкогольных напитков;

- 2 литров вина;

- 5 литров пива.

Так называемая «и.о. министра совета министров» самопровозглашенной «ЛНР» Наталья Хоршева заявила, что общая стоимость продуктов питания, которые можно провезти через «таможенные пункты» между непризнанными республиками, не должна превышать сумму в 200 евро.

С таким количеством продуктов питания в «ЛНР» будут пускать с еще одним условием. «При ввозе не чаще одного раза в сутки одним и тем же физическим лицом», - заявила Хоршева.