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В рядах российских оккупационных войск на временно оккупированной территории АР Крым продолжаются случаи грубого нарушения воинской дисциплины, злоупотребление спиртными напитками и столкновения с местным населением, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Укрианы.

«16 января с.г. в размещении базового лагеря батальонной тактической группы (БТГр) из состава 51 парашютно-десантного полка (в/ч 33842, пункт временной дислокации н.п. Филатовка) 106 воздушно десантной дивизии (Тула) ВС РФ прибыл заместитель начальника Управления военной полиции Симферополя с целью выяснения обстоятельств участия военнослужащих подразделения в недавней драке с гражданскими лицами», – говорится в сообщении.

По данным разведки, командование БТГр пыталось скрыть факт драки и всячески препятствовало работе представителей военной полиции.

«Для профилактики и лечения случаев «белой горячки» и алкогольной интоксикации медицинской службой базового лагеря БТГр приобретено большое количество лекарств в т.ч. антидепрессивного действия и гепатопротекторов», – подчеркнули в ГУР.
ForUm

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