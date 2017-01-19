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Полиция установила более 30 участников резонансного конфликта в Олевске, часть из них уже задержана. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, сообщает отдел коммуникации главка.

«В настоящее время полицией установлены более трех десятков участников конфликта с обеих сторон. Часть из них – задержаны. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявленные в розыск. Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам стрельбы удалось бежать из Олевска в ночь 16 января», - сообщил Печененко.

По его словам, следователи полиции и сотрудники областной прокуратуры продолжают допрашивать свидетелей. В то же время продолжается проведение обысков и изъятие вещественных доказательств. У установленных следствием участников конфликта полицейскими изъято официально зарегистрированное оружие. Продолжается проведение ряда предназначенных экспертиз, в том числе баллистической и молекулярно-генетической.

Также руководитель ГУНП Житомирщины рассказал, что сейчас в Олевском районе и в самом райцентре проводятся специальные ограничительные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности местных жителей. К этой работе привлечены дополнительные силы Национальной полиции и Национальной гвардии Украины: бойцы подразделений особого и специального назначения и подразделения патрульной полиции.

«Я уверяю, что расследование обстоятельств резонансных событий будет завершено в кратчайшие сроки. Виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Правопорядок на Олевщине, как и в целом в регионе, обеспечивается на должном уровне», - подытожил Печененко.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.
ForUm

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