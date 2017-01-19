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Избранный президент США Дональд Трамп собирается принять участие и в следующих выборах американского лидера, которые должны состояться в 2020 году.

В интервью изданию The Washington Post он представил новый лозунг для своей президентской кампании, передает 112 Украина.

«Сохраним Америку великой», - гласит новый девиз Трампа.

Издание отмечает, что во время интервью избранный президент дал поручение своему адвокату запатентовать слоган.

Трамп также отметил, что, по его мнению, одной из обязанностей хорошего президента является то, что он должен быть «заводилой для страны», показывая личный пример.

Отмечается, что лозунг кампании 2016 года «Сделаем Америку снова великой» Трамп запатентовал всего через несколько дней после поражения Митта Ромни на выборах 2012 года.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.
ForUm

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