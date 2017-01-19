В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове умер 34-летний военнослужащий, доставленный из госпиталя Северодонецка 8 января. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.



У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рваный ушиб ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота, химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей.

«17 января, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался», - говорится в сообщении.



Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время следователем назначена экспертиза на установление причины смерти солдата. Следствие продолжается.