Согласно данным МИД РФ, в период с 2014-го по 2016 год гражданство России получили 167 тысяч 38 украинцев. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

«Вместе с МИД Украины нам удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые приобрели гражданство РФ и статус беженцев», - написала она в Facebook.

Примечательно, что в полученной информации количество беженцев немного отличается от справки месячной давности, отметила Геращенко.

«В частности, в 2014 году – 24141 человек, в 2015 – 67400, за 9 месяцев 2016 – 75497», - сообщила первый вице-спикер.

«К сожалению, нам не дали информации, сколько из этих людей выехали из оккупированного Донбасса, и очевидно, что подавляющее большинство указанных граждан – это паспортизация крымчан, которых массово делают гражданами РФ. Теперь мы будем требовать информации, сколько из этих новых граждан РФ – крымчан и сколько пенсионеров в контексте дискуссии о выплатах пенсий», - отметила она.

Что касается беженцев, то этот статус в РФ за 2,5 военных года получило около 350 украинцев, в частности, в 2014 – 240 человек, в 2015 – 84 человека, в 2016 – 31 человек.