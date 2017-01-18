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Украина не пойдет на сдачу России Крыма в обмен на возвращение оккупированных территорий Донбасса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Крым на Донбасс мы менять не будем. И Донбасс сдавать не будем тоже. Мы будем выгрызать каждый метр украинской земли. Мы будем бороться за каждого украинца. Украина – это и Львов, и Киев, но и Крым, и Донецк, и Луганск. Нельзя относиться к территории Украины как ко своему избирательному округу: где поддерживают – за тех боремся, где не воспринимают – тех вычеркиваем. Боремся за всех», – отметила она.

По словам Геращенко, восстановление суверенитета и территориальной целостности, территории Украины в границах 2013 года – это наша цель. «И никто, ни одна политическая сила или ни один народный депутат, который пытается посеять смуту, пораженческие настроения, навязать дискуссию о сдаче территории или торг – не собьет нас с пути восстановления единой и соборной Украины. Крым на Донбасс не меняем. Донбасс не сдаем», – подчеркнула первый вице-спикер.

Напомним, внефракционный народный Надежда Савченко заявила, что вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины мирным путем можно только в случае сдачи России Крыма.
ForUm

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