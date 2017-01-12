В период председательства Австрии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе особое внимание будет уделено укреплению и расширению деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц, представляя в четверг в Вене приоритеты своего председательства, сообщает корреспондент Укринформа.

«В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и ее далее ее расширять», - сказал Курц.

Глава австрийского МИД оценил как ценный вклад Трехсторонней Контактной группы ОБСЕ и как хорошую работу специального представителя посла Мартина Сайдика.

Относительно своей недавней поездки на Донбасс в должности действующего председателя ОБСЕ дипломат отметил, что знакомство с ситуацией на месте убедило в необходимости этой структуры для улучшения жизни населения, для успокоения ситуации и мониторинга, особенно в условиях постоянного нарушения перемирия.

В целом Австрия, по словам ее представителя, будет с одной стороны прилагать конкретные усилия для разрядки существующих конфликтов в регионе, с другой - продолжит обсуждение вопроса о том, как лучше предотвращать конфликты в регионе ОБСЕ, сообщает Укринформ.

Курц подчеркнул, что нет военного решения конфликтов на территории ОБСЕ, для их решения нужен диалог и доверие, возродить которое Австрия будет пытаться в ходе своего председательства.