Украина рассчитывает на эффективное и плодотворное сотрудничество с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве.
Порошенко поблагодарил Байдена и всю нынешнюю администрацию президента США Барака Обамы за советы и помощь. «Очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США», - заявил он, сообщает УНИАН.
«Сегодня мы подробно обменялись мнениями с господином вице-президентом относительно путей дальнейшего развития американо-украинского стратегического партнерства. Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией», - подчеркнул Порошенко.
В свою очередь Байден выразил надежду, что администрация Трампа будет поддерживать Украину. «Я надеюсь, что следующая администрация также захочет поддерживать (Украину) и быть партнером, и вы продолжите прогресс», - подчеркнул он.
При этом Байден заявил: «Вы знаете, что никто другой не сможет сделать тяжелую работу, кроме украинского народа». Он отметил, что от украинской власти и общества зависит, чтобы потребности страны были приоритетнее личных интересов.
Напомним, американский сенатор Джон Маккейн убежден, что люди из окружения Дональда Трампа поддерживают Украину.
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