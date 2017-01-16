также в разделеПолитика
Петренко обнародовал информацию о кандидатах на пост главного люстратора 15
Розенко: Нынешний Кабмин не повысит пенсионный возраст 39
Президент: РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине 45
Байден назвал условие реализации политической части «Минска» 87
Парубий призвал депутатов утвердить смету Рады 23
Порошенко надеется на плодотворное сотрудничество с администрацией Трампа 225
Порошенко: Украина больше никогда не вернется в российское стойло 170
Началась встреча Порошенко и Байдена 1309
Байден прилетел в Украину 463
СБУ просят проверить заявление Билецкого о сепаратистах в Нацгвардии 208
Ради мира с Россией: у Пинчука идеи, у Медведчука план (Мнение) 285
Россия планирует перекинуть в Крым дополнительные С-400 78
В Нидерландах противники Ассоциации с Украиной подали в суд на правительство 143
Ефремова конвоировали на Луганщину 139
Журналист: Вряд ли Трамп предложит Украине что-то новое, кроме выполнения Минска-2 74
Байден на день перенес визит в Украину 427
Нацполиция завершила служебное расследование перестрелки в Княжичах 249
Аваков подарил Порошенко изысканный пистолет 147

Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения от оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

«О Донбассе у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего – невоенным способом, и я на это очень надеюсь», - подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а потому, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

«Если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок», - пояснил Тука.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

186
Теги
Ботинки зимние