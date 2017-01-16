Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен начаться осенью 2017 года.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он отметил, что вопрос освобождения от оккупации Крыма и Донбасса необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.

«О Донбассе у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего – невоенным способом, и я на это очень надеюсь», - подчеркнул Тука.

По его словам, это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на Донбассе, а потому, что Россия просто прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления.

«Если только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах военную составляющую, то правительству Украины понадобится максимум три месяца, чтобы навести там порядок», - пояснил Тука.