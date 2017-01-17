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За право представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2017» будут бороться 24 участника, сообщается на сайте СТБ.

«Организаторы национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал», - говорится в сообщении.

С 4 февраля в прямых эфирах на СТБ и UΛ:Перший за право представлять Украину на Международном песенном конкурсе будут бороться 24 участника.

В частности, это Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, AGHIAZMA, Сальто Назад, Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, Пающие трусы, Анастасия Прудиус, TAYANNA, DETACH, O.Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, MamaRika, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea, KUZNETSOV.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.
ForUm

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