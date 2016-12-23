Заседание Совета директоров Международного валютного фонда, на котором будет рассмотрен вопрос выделения Украине четвертого кредитного транша, может состояться в конце января 2017 года. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на пресс-конференции в Киеве.

«Мы ожидаем, что заседание совета директоров МВФ состоится в конце января», – сказал он.

Также министр отметил, что принятие бюджета на 2017 год и национализация «ПриватБанка» являлись последними необходимыми условиями продолжения сотрудничества с МВФ, а на данном этапе Украине осталось лишь принять отдельные решения на уровне правительства, сообщает УНИАН.

«После принятия бюджета мы приблизились к получению транша. Нужны будут еще некоторые решения Кабмина», – отметил Данилюк, не уточнив, о каких именно решениях идет речь.

Напомним, заместитель главы правления НБУ Олег Чурий считает, что Украина имеет высокие шансы получить четвертый по счету кредитный транш от Международного валютного фонда в размере 1,3 миллиарда долларов после принятия бюджета и национализации «ПриватБанка», однако средства, вероятнее всего, поступят в Украину уже в следующем году.