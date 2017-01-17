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Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), несмотря на туман, работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта на своей странице в Facebook.

«Работаем в обычном режиме. Но, все же, следите, пожалуйста, за статусом своих рейсов на on-line табло», – говорится в сообщении.

 

Пресс-служба также отметила, что сегодня в столице наблюдается естественное явление, которое называется «радиационный туман», который возникает из-за выхолаживания подстилающей поверхности, то есть воздушная масса теплее подстилающей поверхности. Проще говоря, это явление возникает из-за снижения температуры воздуха.

Напомним, сегодня утром Киев окутал густой туман.
ForUm

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