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Во вторник, 17 января, на территории большинства областей Украины страны ожидается туман.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, ссылаясь на информацию Укргидрометцентра.

В частности, ночью и утром 17 января в Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Запорожской областях ожидается туман, видимость 200-500 м.
ForUm

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