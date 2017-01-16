Результаты повторных экспертиз подтвердили, что Станислав Толстошеев, который 9 января 2016 года совершил смертельное ДТП возле станции метро «Левобережная» в Киеве, во время аварии не контролировал себя из-за приступа эпилепсии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Как отмечают эксперты, на момент дорожно-транспортного происшествия у водителя Толстошеева произошло внезапное временное болезненное расстройство психической деятельности в виде синдрома нарушенного сознания вследствие генерализованного эпилептического припадка с тонико-клоническими судорогами, что привело к временной потере контроля над управляемостью автомобиля», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эпилептический припадок у Толстошеева произошел впервые, то есть о возможности его наступления он не мог быть осведомлен. Установлено также, что на момент ДТП Толстошеев не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, удостоверение водителя Толстошеева аннулировано и уничтожено в законном порядке.

«В ближайшее время в уголовном производстве будет принято окончательное решение», - отметили в прокуратуре.

Напомним, 22-летний водитель, который 9 января 2016 года вблизи станции метро «Левобережная» вылетел на обочину на автомобиле Mercedes и сбил насмерть человека и травмировал еще троих, приходится сыном бизнесмена из Дружковки Донецкой области Андрея Толстошеева.

15 января Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 137 тыс. гривен для Толстошеева. После внесения залога он вышел на свободу.

В сентябре генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отменил постановление о прекращении уголовного производства по факту резонансного ДТП с участием Толстошеева и назначил повторную амбулаторную комиссионную психиатрическую экспертизу в экспертном учреждении Минздрава Украины в другом регионе.