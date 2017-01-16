На месте падения грузового самолета Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, разбившегося в понедельник, 16 января, в Киргизстане, обнаружен один из «черных ящико»в.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Киргизстана Чынгыз Эсенгул.

О каком именно бортовом самописце - речевом или параметрическом - идет речь, пока не ясно. Эсегнул лишь добавил, что поиски второго «черного ящика» продолжаются, сообщает DW.

Как ранее сообщал ForUm, 16 января грузовой самолет Boeing 747 разбился при посадке за взлетно-посадочной полосой аэропорта «Манас».

По последним данным, количество погибших в результате крушения самолета составило 35 человек.