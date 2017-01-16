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Количество погибших на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас возросло до 35 человек, среди них шесть детей. Об этом сообщает  АКИpress со ссылкой на министра здравоохранения Кыргызстана Талантбека Батыралиева.

По его словам, на месте работают 14 бригад скорой помощи, в числе которых 56 медиков и психологов.

Самолет рухнул на жилые дома в селе Дача-Суу в Сокулукском районе Чуйской области. Среди погибших – четыре члена экипажа. Один из них скончался в больнице.

Остальные погибшие – местные жители.

Также сообщается, что число жертв может существенно вырасти, поскольку самолет разрушил десятки домов. В настоящее время выясняется количество людей, проживавших на этой территории.
ForUm

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