Действующее правительство и действующая власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста. Об этом в интервью 5 каналу заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«У нас нет никаких зафиксированных обязательств повышать пенсионный возраст. Этого нет ни в Меморандуме с МВФ, ни в наших обязательствах перед другими институтами. Я убежден, что нынешнее правительство и нынешняя власть не сделают никаких шагов по повышению пенсионного возраста», - сказал он.

Розенко напомнил, что повышение пенсионного возраста для женщин продолжается и сейчас.

«И это является следствием той реформы, которую провели в свое время Янукович-Азаров в 2011 году. И как вы видите, повышение пенсионного возраста никоим образом положительно не повлияло на дефицит бюджета Пенсионного фонда, он по сравнению с 2011 годом существенно вырос. Если тогда он составлял примерно 40 млрд гривен, то сегодня это более 140 млрд гривен дотации бюджета Пенсионного фонда. То есть в результате повышения пенсионного возраста дефицит бюджета Пенсионного фонда не уменьшился, а увеличился», - отметил вице-премьер.

По его словам, это показывает, что проблема Пенсионного фонда заключается вовсе не в вопросе повышения пенсионного возраста, а в низких доходах. «На сегодняшний день более 50% работающих граждан или не платят налогов в Пенсионный фонд, или платят их не в полном объеме», - убежден вице-премьер.

«Нет и не может быть в стране, где 50% работающих граждан не платят налоги или платят их не в полном объеме, быть высоких пенсий. Не могут быть высокие пенсии в стране, где размер легальных зарплат абсолютно мизерный, потому что пенсия – это производная от зарплаты», - подытожил Розенко.

Напомним, по данным СМИ, МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст, сократить количество госслужащих и бюджетников, отменить «упрощенку» и открыть земельный рынок.