Россия пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом Байденом сегодня в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Угрозы остаются. Россия стремится избежать ответственности. Она, чтобы компенсировать военные неудачи, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядок», – отметил он.

По словам Порошенко, РФ стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство. «И в наших силах противодействовать этим планам. И первую очередь путем запуска дорожной карты имплементации Минских договоренностей и в то же время продолжением успешных внутренних реформ», – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал ForUm, ранее в СБУ заявляли, что Россия планирует дестабилизировать ситуацию в Украине, чтобы добиться досрочных выборов и смены внешнеполитического курса страны.