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Американский сенатор Джон Маккейн убежден, что люди из окружения Дональда Трампа поддерживают Украину. Об этом он сказал в интервью ТСН.

«Убежден, что люди, которых он (Дональд Трамп. – Ред.) выбрал в оборонный сектор, в частности, генерал Маттис - убежденный сторонник Украины. Генерал Флинн. Генерал Келли тоже. Люди из его окружения поддерживают Украину», - пояснил Маккейн.

По словам сенатора, он надеется на понимание новоизбранным президентом США важности отношений между США и Украиной.

Кроме того, Трамп, по словам Маккейна, выступает за значительное увеличение расходов на оборону. «Поэтому, надеюсь, когда наша разведка проинформирует Дональда Трампа о покушении на основы нашей демократии, на выборах, надеюсь, он поймет, кто такой Владимир Путин, который является убийцей и разбойником», - подчеркнул политик.
ForUm

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