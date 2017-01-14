В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактического подразделения «Пивдень» вместе с подразделениями боевого обеспечения провели тактико-специальные занятия.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает «112».
Особенностью учений было выполнение подразделениями ПВО заданий как днем, так и ночью. Занятия проводились с применением имитации воздушных целей, говорится в сообщении.
Во время занятий военнослужащие отрабатывали вопросы управления и взаимодействия разнородных подразделений: аэрозольную маскировку при изменении стартовых позиции, скрытое передвижение в районы разворачивания подразделений ПВО, также, совместное движение колонн на большое расстояние.
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