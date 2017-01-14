В работу троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к с 14 января вносятся постоянные изменения. Об этом сообщает «112» с ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, троллейбусы маршрута № 8 будут курсировать в направлении ул. Ушинского по трассе:

ст. м «Площадь Льва Толстого» - ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бул. Тараса Шевченко - пл. Победы - пр. Воздухофлотский - ул. Смелянская (без заезда на ул. Народного Ополчения) - ул. Ушинского и далее по действующему маршруту;

троллейбусы маршрута № 30 будут курсировать в направлении ул. Кадетский Гай по трассе: ул. Милославская - пр. Владимира Маяковского - пр. Генерала Ватутина - Московский мост - ул. Степана Бандеры - ул. Елены Телиги - ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана - бул. Чоколовский - пр. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский Гай;

троллейбусы маршрута № 40 будут курсировать в направлении ул. Кадетский Гай по трассе: ст. м «Дворец спорта» - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - пр. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский Гай;

троллейбусы маршрута № 40к будут курсировать в направлении ул. Кадетский Гай по трассе: ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - пр. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский Гай.

Кроме того, остановка троллейбусов маршрута № 8 «Ул. Смелянская» перенесена вперед на 120 м по ул. Смелянской за пересечением с пр. Воздухофлотским.