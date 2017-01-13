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Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 13 января, продал банкам 55,5 млн долл.

Как сообщает НБУ, общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 82 млн долл., средневзвешенный курс аукциона – 27,6486 грн/долл., передает УНИАН

По данным регулятора, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 27,6834 грн/долл., участники рынка заключили 308 сделок на сумму 127,08 млн долл.

Напомним, 13 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,55/27,70 гривни/доллар.

 
ForUm

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