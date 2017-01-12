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Трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли.

Об этом ТСН.uа рассказал Сергей, двоюродный брат одного из погибших бойцов Сергея Сонько.

Военные, которые связывались с родственниками Сонько, сообщили, что тела трех морских пехотинцев находятся у членов НВФ. «Еще вчера мог быть обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а потом сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела», - сообщил Сергей.

Сергею Сонько было 23 года. Около года назад он принял решение защищать Родину от врагов. Он был командиром третьего отделения части морской пехоты. Параллельно Сергей учился на юридическом факультете на заочном отделении. У Сергея в Херсоне осталась мать, в Николаеве его не дождалась девушка. Еще двое погибших, по данным источников, - 30-летний Сергей и 54-летний Николай.

Как сообщалось ранее, бойцы из части морской пехоты выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.

 
ForUm

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