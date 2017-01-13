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Информация, распространенная некоторыми СМИ, о якобы захвате под Донецком украинских военнослужащих и техники является очередным фейком российской пропаганды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

«В связи с распространением некоторыми интернет-СМИ видеосюжета о якобы захвате боевиками военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины вблизи Донецка, сообщается, что указанная информация не соответствует действительности», – отметили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что указанному видео, размещенному 10 января 2017 года на сайте одного из пропагандистских российских телеканалов как хроника последних событий на Донбассе, на самом деле почти два года, в нем говорится о событиях в Дебальцево.

«Обнародование российскими пропагандистами старых видеокадров имеет целью поднять боевой дух российско-оккупационных войск в Донбассе, который в последнее время ощутимо упал. Просим украинских журналистов быть бдительными и не распространять пропагандистские фейки врага», – сказано в сообщении.
ForUm

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