Задержанным при получении взятки судьей Хозяйственного суда Киева оказался Любомир Головатюк, сообщает Украинская правда.

Как отмечает издание, его фамилия фигурирует в ряде журналистских расследований, которые обличали схему передачи резиденции «Межигорье» Януковичу.

Согласно декларации, судья и его семья владеют квартирой площадью 86,9 кв. м в Киеве, а в 2011 году у него появился дом площадью 189,9 кв.м в Тужилове Яготинского района. Там же у Головатюка есть два земельных участка площадью 3060 кв. м и 2499 кв м.

Кроме того, судья имеет земельный участок в Борисполе 800 кв м.

У его жены есть земельный участок 2800 кв. м в Згуровском районе Киевской области и половина дома площадью 18 кв м.

Ездит Головатюк на Toyota Land Cruiser 200, задекларированная стоимость 263,100 тысяч гривен, также у него есть KIA Credos. Сколько она стоит – судья написал, что не знает.

Жена Головатюка владеет 60% ООО «Ягопак», которое производит упаковки.

В прошлом году Головатюк задекларировал 234,867 тысяч зарплаты и 36,210 тысяч пенсии.

Доходы его супруги скромнее: 113500 тысяч зарплаты и 821 грн процентов. При этом у судьи на счетах в банках 250 тысяч, у жены в банке полмиллиона, еще 90 тыс. грн она одолжила.

Кроме того, фамилия Головатюка встречается в СМИ в контексте ряда сомнительных судейских решений.

Напомним, 12 января генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании на горячем судьи, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долл.

