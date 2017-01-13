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«Укрзализныця» может открыть еще один прямой маршрут в Польшу.

Об этом в интервью газете Дело рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервису «УЗ» Игорь Романкив.

«К сожалению, по территории Польши не так много нашей широкой колеи. Здесь очень многое зависит от польских коллег: насколько они будут готовы допустить наше пассажирское движение на свою территорию. Ближайшая перспектива — поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм», - отметил он.

Также, по словам Романкива, рассматриваются и другие направления в Европу, в частности в страны Балтии — это уже в среднесрочной перспективе.

Напомним, скоростной поезд Интерсити+ осуществил свой первый рейс из Киева в Перемышль 23 декабря 2016 года.

 

 
ForUm

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