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Канадская журналистка украинского происхождения Христя Фриланд назначена новым министром иностранных дел Канады. 

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Facebook. 

Фриланд покидает должность в Министерстве международной торговли и заменит Стефана Диона, который уходит из МИД Канады, чтобы занять дипломатический пост.

Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер. Ее отец, Дональд Фриланд, был адвокатом и членом Либеральной партии Канады. Мать, Галина Хомяк (1946—2007), украинка по происхождению, тоже была адвокатом и в 1988 году баллотировалась на выборах в округе Эдмонтон-Страткона от Новой демократической партии.

Фриланд начинала свою журналистскую карьеру в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist. Позже она работала в Financial Times в Лондоне заместителем редактора, редактором британских новостей, начальником московского бюро, корреспондентом в Восточной Европе, редактором воскресного издания и редактором FT.com.

Она избрана в канадский парламент 25 ноября 2013 г. 

С 2014 г. Фриланд запрещен въезд в Россию.

Новоназначенного министра поздравили Президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Павел Климкин.

 


 
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