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К концу января обвинительный акт о государственной измене экс-президента Виктора Януковича будет в суде и в течение двух месяцев должен быть вынесен приговор. Об этом в эфире 5 канала сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Одним из законных оснований, которое дало возможность Луценко сразу разъяснить суть подозрения в суде - это подтверждение во время допроса Януковича об обращении к РФ (о введении войск в Украину. - Ред.). Это согласно действующему УПК, в рамках выполнения международного правового поручения человек подтвердил, что делал это. То есть, мы имеем его позицию, которую невозможно будет даже защите опровергнуть», - отметил Матиос.

По его словам, планируется, что до конца января обвинительный акт будет в суде, а через два месяца ожидается приговор суда первой инстанции.

«Насколько я знаю позицию генерального прокурора, он хочет быть внесенным, как прокурор группы прокуроров, чтобы поддерживать государственное обвинение», - добавил Матиос.

Как известно, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.
ForUm

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