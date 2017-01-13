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Вечером, 12 января, в подъезде жилого дома в Днепровском районе Киева в результате взрыва пострадал мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Вечером полиция Киева получила сообщение о взрыве в подъезде на улице Луначарского. На месте происшествия правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, то услышал подозрительный звук и упал. При этом раздался взрыв. В результате мужчина получил незначительные повреждения», - говорится в сообщении.

По предварительному заключению, могла взорваться граната РГД-5.

Начато уголовное производство. Следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

По информации 112 Украина, в почтовом ящике сдетонировала ручная граната, так называемая «лимонка». Граната лежала в почтовом ящике брата известного киевского догхантера Алексея Святогора, который также прописан по этому адресу.

Евгений Святогор рассказывает, что сразу упал после того, как открыл ящик.

«Услышал звук, похожий на петарду. Очень резко открылась дверца, я увидел оторванную нитку, присел и начал отходить от ящика. В тот момент раздался взрыв. От взрыва меня оглушило на пару минут», - рассказал Святогор.

Пострадавший отделался синяками и ссадинами, от госпитализации отказался.
ForUm

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