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С 15 по 18 января вице-президент США Джо Байден посетит Киев и Давос. Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.

Отмечается, что в Украине вице-президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку - независимость Украины, ее демократическое развитие, процветание и безопасность. Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение последующих 25-ти лет», - говорится в сообщении.

В Швейцарии Байден посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Вице-президент выступит с речью о программе по преодолению рака (Cancer Moonshot), он также коснется вопросов международной политики. Вице-президент примет участие в нескольких двусторонних встречах.

Напомним, в воскресенье, 15 января, Президент Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Джозефом Байденом в ходе его визита в Украину.
ForUm

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