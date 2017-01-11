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В среду, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,10/27,23 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5471/28,6813 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4503/0,4530 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,0444 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 174 сделки на сумму 73,36 млн долл.

Напомним, 10 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном установились на уровне 27,10/27,20 гривни/доллар. 
ForUm

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