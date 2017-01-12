«Торнадовцы» не совершали нападения на сотрудников СИЗО. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал 112 Украина, заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

«Никаких действий по нападению на сотрудников СИЗО, вроде нападений или каких-то действий по поводу оружейной, такого не было, это сплетни. Ситуация была управляемая с самого начала, но человек сделал такое действие, чтобы привлечь внимание к своей позиции относительно хода следствия и суда», - заявил Чернышев.

По словам Чернышева, операция вчера прошла нормально, его состояние удовлетворительное. Сейчас он в Лукьяновском СИЗО.

«Откуда у него появился (острый предмет, которым было отрезано ухо. - Ред.), я не знаю, так же, как вы. Эти распределительные отделения, целью которых является обыск заключенных, прибывших из заседаний суда. Я так думаю, что во время судебного заседания или после него он каким-то образом получил этот острый предмет. Это заточка», - отметил он.

В Минюсте также подчеркнули, что за три месяца не поступало ни одного сообщения о неадекватном поведении «торнадовцев» в СИЗО.

«Могу комментировать то время, которое я контролирую это направление. Относительно этого времени, это три месяца, из Лукьяновского СИЗО не поступало ни одного сообщения о неадекватном поведении бойцов «Торнадо», - заявил Чернышев.

Напомним, вчера, 11 января, вечером в Лукьяновском СИЗО произошел инцидент между правоохранителями и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной роты «Торнадо», в ходе которого один из «торнадовцев» предпринял попытку отрезать себе часть уха.