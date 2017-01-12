Вчера вечером в Лукьяновском СИЗО произошел инцидент между правоохранителями и содержащимися в изоляторе бойцами расформированной роты «Торнадо», в ходе которого один из «торнадовцев» предпринял попытку отрезать себе часть уха.

По информации Цензор.НЕТ, в суде по делу роты один из подозреваемых Максим Глебов дал показания, в которых признал, что «торнадовцы» незаконно удерживали людей в подвале, и назвал имена 5 потерпевших. После дачи показаний между Глебовым и бывшим командиром «Торнадо» Русланом Онищенко состоялась словесная перепалка, в ходе которой Онищенко угрожал и издевался над Глебовым.

Издание отмечает, что во время этапирования из суда в Лукьяновское СИЗО Глебов отрезал себе ухо. «Торнадовцы», находясь в боксе распределителя стали требовать вызвать врача к подсудимому Глебову для оказания ему первой медицинской помощи. Однако врач прибыл не сразу, так как администрация СИЗО опасалась, что его возьмут в заложники.



После этого Глебов под конвоем был госпитализирован в одну из столичных больниц, дже был прооперирован. «Ухо врачи ему пришили», - сообщил собеседник издания. Также он добавил, что заключенного конвоировали обратно в СИЗО.



В свою очередь глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал 112 Украина, что в результате инцидента один из бойцов расформированной роты получил ранение.

По его слова, сейчас ведется следствие с целью установить, поранил ли он себя сам, или поранили его. «Торнадовцы», которые также находятся в Лукьяновском СИЗО, требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.

В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, быстро ликвидировали.

Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было.

В то же время народный депутат Игорь Мосийчук рассказал в эфире 112 Украина, что инцидент с «торнадовцами» произошел после того, как по возвращению из суда они обнаружили ужесточение режима их содержания в изоляторе.

«Когда привезли бойцов «Торнадо» из суда их закрыли в камеры, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К «торнадовцам» подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были в суде, из их камер изъяли спортивный инвентарь. И к тому же повесили так называемые «баяны» – дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это, один из заключенных, «торнадовец» с позывным «Ахиллес» начал отрезать себе ухо. По сути его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации», - рассказал Мосийчук.

По словам нардепа, сотрудники СИЗО не попытались оказать помощь травмированному человеку. Вместо этого они убежали в оружейку и там закрылись. Один при виде крови потерял сознание.

«Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО) там два часа сидели. Тут начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это ничего не соответствует действительности», - рассказал Мосийчук.

На уточняющий вопрос ведущего чем, «торнадовец» мог отрезать себе ухо. Мосийчук сказал: «Заточкой, насколько мне известно. В тюрьме во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб».

По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь. «Так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, бывших бойцов роты «Торнадо» обвиняют в совершении в составе преступной группировки с декабря 2014-го по июнь 2015 года на территории Луганской и Донецкой областей тяжких преступлений.

17 июня 2015 года в Луганской области были задержаны командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко и еще семь человек.

18 июля 2015 года Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о подписании приказа о расформировании этой роты.