Высший совет юстиции отстранил от должности до 12 марта судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

Соответствующее решение приняли члены ВСЮ, заслушав ходатайство представителей прокуратуры и объяснение самого судьи, сообщает Укринформ.

«Ходатайство Генпрокуратуры удовлетворить. Отстранить от исполнения обязанностей судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова на два месяца до 12 марта 2017 года», - объявил председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк.

Перед рассмотрением вопроса об отстранении Емельянова от должности судьи член ВСЮ Павел Гречкивский объявил о самоотводе. Свое решение он объяснил публикациями в СМИ, в которых ему приписывают совместный бизнес с Емельяновым. В то же время члены ВСЮ отклонили самоотвод Гречкивского. Таким образом он вместе с другими 14 членами ВСЮ участвовал в принятии решения об отстранении Емельянова.

Сотрудники Генпрокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которые в 2011-2014 годах занимали должности председателя и заместителя председателя суда. По данным ГПУ, судьи подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК Украины.

Раньше сообщалось, что судья ВХСУ Емельянов подал документы для участия в конкурсном отборе судей нового Верховного Суда, который Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября.