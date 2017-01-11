За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 6 и травмированы 46 граждан. Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях.



Движение автотранспорта ограничено в Одесской области на трассах М-13 и М-15. Высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях

В полиции напомнили, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.



