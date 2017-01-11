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Избранный президент США Дональд Трамп впервые согласился, что Россия осуществляла хакерские атаки на США во время выборов президента. Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, сообщает 112 Украина.

«Я думаю, что это Россия, но еще мне кажется, что мы были взломаны другими государствами», - сказал он.

По мнению Трампа, России нужно дать шанс на улучшение отношений с США.

«Если Путину нравится Дональд Трамп, то я считаю это активом, а не пассивом, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным, я надеюсь, что хорошо. Во всяком случае, нужно дать этому шанс», - отметил он.

Напомним, 29 декабря 2016 года США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.
ForUm

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