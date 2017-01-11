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Избранный президент США Дональд Трамп отверг сообщения о давлении на него со стороны России.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. У меня нет никаких дел с Россией — ни договоров, ни кредитов, ничего», — написал Трамп в своем Twitter, сообщает УНИАН.

Реагируя на опубликованные Buzzfeed на документы, в которых сказано, что спецслужбы РФ собирали «компромат» на Трампа во время его поездки в Россию в 2013 году, избранный президент США заявил: «Спецслужбам не следовало позволять сфабрикованным новостям «утекать» в публичное пространство. Еще один последний выпад в мою сторону. Мы что, живем в нацисткой Германии?». 

Трамп также добавил, что «легко победил на выборах», а теперь «противники пытаются унизить победу фальшивой новостью».

Напомним, ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа.
ForUm

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