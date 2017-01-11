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В оккупированном Донецке задержан боец Национальной гвардии Украины (воинской части 3057). Об этом сообщает пресс-служба полка Азов.

«Схваченная российским агрессором женщина является медиком Нацгвардии и, как стало известно, поехала на оккупированную территорию «по личным делам», - говорится в сообщении.

«Азов является частью Нацгвардии Украины, поэтому понятно наше беспокойство относительно этой ситуации. Нет никакой гарантии, что данное лицо не раскрыло врагу служебные и даже военные тайны, вследствие чего критически не подорвало боевую готовность целого подразделения», - отметили в пресс-службе.
ForUm

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