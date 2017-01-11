Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» временно приостанавливает прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр», сообщает пресс-служба предприятия.

«Такой шаг обусловлен нерентабельностью сотрудничества УГППС «Укрпочта» с «Главным информационно-вычислительным центром», о чем свидетельствует анализ экономической эффективности предоставления услуг, в частности, услуги по приему платежей по договору с КП ГИВЦ, проведенный «Укрпочтой» во второй половине 2016 года. По данным анализа, вознаграждение от принятых от населения платежей, которую получает за свои услуги Киевская городская дирекция «Укрпочты», не обеспечивает покрытие расходов дирекции на предоставление таких услуг и является убыточной для компании», – отметили в «Укрпочте».

В компании подчеркнули, что с учетом этого факта и законодательно установленного запрета для государственного предприятия предоставлять убыточные услуги (за исключением универсальных почтовых услуг), в декабре «Укрпочта» обратилась к ГИВЦ с предложением поднять тариф на услуги «Укрпочты» по приему платежей. «Поскольку КП ГИВЦ отказало в изменении тарифа, а срок действия соответствующего договора между двумя предприятиями завершался 31 декабря 2016, «Укрпочта» приняла решение не продлевать срок действия договора на невыгодных для себя условиях», – говорится в сообщении.

«Укрпочта» приносит извинения своим клиентам, которые проживают в Киеве и оплачивают коммунальные платежи на счет ГИВЦ через «Укрпочту», за доставленные неудобства и надеется на скорейшее возобновление сотрудничества с КП ГИВЦ на взаимовыгодных условиях. Для положительного урегулирования данной ситуации «Укрпочта» осуществила уже ряд попыток поиска взаимовыгодного решения проблемы с ГИВЦ, в частности, направляла на его рассмотрение обновленный проект договора о приеме платежей. В то же время до момента восстановления такого сотрудничества жители Киева могут оплачивать счета по сообщениям КП ГИВЦ через отделения коммерческих банков и различные сервисы электронных платежей», – сказано в сообщении.

Напомним, руководство «Ощадбанка» приняло решение об установлении с 1 декабря 2016 года комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг.

Однако позже правление банка перенесло введение комиссии.