Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, отметив при этом прогресс в реформировании системы государственных финансов, долговой политике, реформировании энергетического и банковского секторов.

Об этом говорится докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы», сообщает УНИАН.

«ВВП Украины будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ. Рост в 2017 году ожидается на уровне 2%, что неизменно по сравнению с прогнозами июня 2016 года», – говорится в документе.

Как ранее сообщал ForUm, правительство рассчитывает, что рост экономики в 2017 году реально составит около 3%.

В свою очередь Национальный банк Украины допускает, что в 2017 году ВВП Украины достигнет 2,5-3%.