Правительство рассчитывает, что рост экономики в 2017 году реально составит около 3%.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эксклюзивном интервью Укринформу.

В частности, характеризуя бюджет на 2017 год, он сказал: «Мы больше трех месяцев вели диалог с экспертной средой, украинским парламентом. Правительство внесло достаточно сбалансированный бюджет на 2017 год, и он очень структурирован, очень четко определены приоритеты, которые в него заложены. Это – «оборонка», это повышение минимальной заработной платы вдвое - до 3200 гривеь. Для учителей - поднятие в 2017 году до 50 процентов заработной платы, врачам - до 30 процентов. Сохранена система децентрализации и поддержки аграрного комплекса, машиностроения, масштабного строительства дорог. Мы рассчитываем, что рост экономики реально будет составлять около 3 процентов».

По словам Гройсмана, бюджет «человекоцентричным».

По словам премьера, «он сбалансирован именно в интересах человека: зарплата, инфраструктура, дороги, та же «оборонка» – все эти направления мы учли». «По-разному можно относиться к этому документу, но мы честно, открыто, абсолютно публично три месяца работали над сложным и важным документом и в конечном итоге вышли на плановое принятие закона о Государственном бюджете. В итоге мы вошли в новый год с новым бюджетом и будем концентрироваться на его исполнении. Поэтому прогнозы у меня абсолютно и обоснованно оптимистичны», – заявил он.