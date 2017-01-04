также в разделеЭкономика
Эксперты: Будущее «ПриватБанка остается в руках его бывших собственников 113
Эксперты: Нацбанк зарабатывал на проблемах украинских банков 63
На межбанке курс гривни упал до 27,85 за доллар 96
Госдолг Украины сократился до $67,5 миллиарда 44
НБУ втрое уменьшил предельную сумму наличных расчетов 725
Молдова отменяет ограничения на украинскую продукцию 52
Украина нарастила экспорт елочных игрушек в Европу 114
Бюджет-2017 вступил в силу 88
«Нафтогаз» получил $500 миллионов кредита под гарантию Всемирного банка 136
Омелян прогнозирует введение субсидий на покупку электрокаров 46
ОПЗ объявил об остановке своей работы 52
«Нафтогаз»: Транзит газа упал на 19% из-за загрузки Opal 142
Объем частных денежных переводов в Украину вырос на 10% 53
В Раде назвали причину падения курса гривни 174
Порошенко подписал закон о либерализации Налогового кодекса 165
Коболев: В случае победы в Стокгольме цена на газ для населения будет снижена 140
Насиров: Половина работающих украинцев не платят налоги 82
В 2017 году прожиточный минимум повысят до 1762 гривен 48

Правительство рассчитывает, что рост экономики в 2017 году реально составит около 3%.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эксклюзивном интервью Укринформу.

В частности, характеризуя бюджет на 2017 год, он сказал: «Мы больше трех месяцев вели диалог с экспертной средой, украинским парламентом. Правительство внесло достаточно сбалансированный бюджет на 2017 год, и он очень структурирован, очень четко определены приоритеты, которые в него заложены. Это – «оборонка», это повышение минимальной заработной платы вдвое - до 3200 гривеь. Для учителей - поднятие в 2017 году до 50 процентов заработной платы, врачам - до 30 процентов. Сохранена система децентрализации и поддержки аграрного комплекса, машиностроения, масштабного строительства дорог. Мы рассчитываем, что рост экономики реально будет составлять около 3 процентов». 

По словам Гройсмана, бюджет  «человекоцентричным».

По словам премьера, «он сбалансирован именно в интересах человека: зарплата, инфраструктура, дороги, та же «оборонка» – все эти направления мы учли». «По-разному можно относиться к этому документу, но мы честно,  открыто, абсолютно публично три месяца работали над сложным и важным документом и в конечном итоге  вышли на плановое принятие закона о Государственном бюджете. В итоге мы вошли в новый год с новым бюджетом и будем концентрироваться на его исполнении. Поэтому прогнозы у меня абсолютно и обоснованно оптимистичны», – заявил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние