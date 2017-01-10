Опубликованные нардепом Надеждой Савченко списки заложников некорректные, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в комментарии ВВС Украина.

Также, по его словам, этот шаг может повредить семьям пленных.



«Я просил Надежду не делать этого. Когда мы с ней говорили, она услышала меня», - рассказал Тандит.



Он утверждает, что списки во многих моментах «некорректные».



«В списках есть данные наших ребят. Но предварительный анализ указывает, что перечень некорректный», - добавил представитель СБУ, который занимается обменом заложников.



По его словам, публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников.



«Обычно переговоры проходили эффективно, когда мы не пиарились на этом и не поднимали шума. Решение по обмену принимаются конкретными людьми в России, это не вопрос списков», - отметил Тандит.



Он предостерегает, что мошенники получили персональные данные многих украинских заложников и смогут шантажировать родственников, например, требуя выкупа.



«По опыту знаю, что опубликование таких списков давало возможность для обогащения не чистым на руку людьми», - считает советник главы СБУ.

По его словам, аферисты звонят родственникам и представляются уполномоченными от НВФ, обещая за вознаграждение освободить человека.



«Теперь мошенники получили фамилии, имена, отчества и даты рождения. С помощью справочников могут выходить на семьи и требовать выкуп», - добавил представитель СБУ.



Он пообещал, что к вечеру СБУ обнародует подробную официальную позицию относительно всех списков, обнародованных Надеждой Савченко.



На вопрос, может ли на Савченко ждать наказание за публикацию, он ответил, что пока не может об этом говорить.



Напомним, во вторник, 10 января, нардеп Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

