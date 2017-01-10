В Украине на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1469 единиц техники и 2175 человек», - говорится в сообщении.

Подразделениями ГосЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1805 автомобилей, в которых находилось 4484 человека.

Однако на отдельных дорогах в ряде областей юга и центра страны движение все еще ограничено.

С 8 января на автодорогах общего пользования остается ограниченным движение всех транспортных средств, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для большегрузного автотранспорта на автодороге Кировоград-Платоново.

В Николаевской области усложнен проезд на дороге местного значения в с. Ульяновка Братского района.

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.

Кроме того, остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: Львовской - 3 н.п. и Одесской - 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.