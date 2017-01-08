Служба безопасности Украины намерена провести разъяснительную работу с внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко относительно ее намерений опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Эти списки нам известны, мы работаем с ними. И не сомневайтесь, мы обязательно проведем определенную разъяснительную работу с Савченко в рамках действующего законодательства», - сказал Тандит, отвечая на вопрос журналиста.

Он отметил, что в Украине существует определенное законодательство, которое ограничивает публикацию любой информации, связанной с данными о военнопленных, и эта информация не должна использоваться для политического пиара и манипуляций.

«Новые списки пленных – это не фейерверк, а тяжкий труд. Мы не должны использовать эту информацию для полезных целей, манипулировать этими списками, заниматься политическим пиаром. Важно помнить о жизни этих людей, мы должны сделать все, чтобы ребята были освобождены. Надо помнить о безвести пропавших, их более 490 человек. Вопрос в том, для чего вообще эти списки публиковать», - добавил Тандит.

Он объяснил, что распространение фамилий военнопленных может навредить их близким, которые находятся в достаточно тяжелом эмоциональном состоянии, поэтому «любая информация, связанная с заложниками, может иметь характер не только полезной, но и навредить их родным, очень важно помнить об этом».

«Хочу заверить, что мы делаем все для того, что в конце концов освободить всех военнопленных», - резюмировал Тандит.

Как сообщалось, в пятницу внефракционный народный депутат Надежда Савченко в Фейсбуке пообещала опубликовать списки военнопленных и пропавших без вести украинцев.