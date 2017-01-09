Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с главами районов, руководством «Киевавтодора», «Киевпасстранса», «Киевпарктранссервиса» и руководителями районных ДЭУ по эффективности уборки столицы от снега. Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

«Я ночью проверял, как у нас происходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики работают. Но поскольку я выехал на проверку без предупреждения, увидел и существующие проблемы, - отметил Кличко. - Поэтому поручаю всем службам ответственно относиться к работе. Главная задача – до вторника, когда начнется рабочая неделя, улицы, магистрали, тротуары столицы были очищены от снега», - подчеркнул мэр.

Также Кличко акцентировал внимание всех коммунальных служб на том, что обязательно должны быть убраны переходы у остановок общественного транспорта, тротуары.

В особо усиленном режиме должны происходить работы по уборке следующей ночью. «Во вторник Киев должен вернуться к привычной жизни. Это – задача для каждого из вас!» - обратился мэр к руководителям коммунальных служб.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ночью проехался столицей и проверил, как работают коммунальные службы, убирающие снег на улицах Киева.