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Мэр Киева Виталий Кличко ночью проехался столицей и проверил, как работают коммунальные службы, убирающие снег на улицах Киева. Об этом сообщила пресс-служба городского головы.

Кличко отметил, что коммунальщики работают в круглосуточном режиме, но работа должна быть более слаженной и эффективной. «Я проверил, как работают городские службы по уборке снега. Понятно, что такие снегопады – это стихия! И мы видим, что происходит в разных регионах Украины – проблемы с уборкой снега, заблокированы дороги», - сказал мэр.

«Коммунальные службы работают и днем, и ночью. Проблемы, конечно, есть. И я акцентировал на недостатках. Должно быть больше бригад, работающих ночью, работа должна быть более слаженной и эффективной», - добавил он.

Сотрудники «Киевавтодора» привлекают к процессу очистки дорог более 270 единиц снегоуборочной техники. Кроме того, работают бригады, которые вручную расчищают остановки общественного транспорта, подходы к подземным и наземным пешеходным переходам. Также, по словам Кличко, хорошо помогает и техника, которая была приобретена и, которую Киеву подарили немецкие друзья в прошлом году.

Мэр подчеркнул, что коммунальщики обеспечены достаточным количеством посыпочных и горюче-смазочных материалов для преодоления последствий непогоды.

Кличко также обратился к киевлянам с просьбой, чтобы они с пониманием и уважением относились к работе дорожников и не оставляли свои машины там, где они мешают уборке снега.

Коммунальный общественный транспорт столицы, несмотря на сложные погодные условия, работает по графику и на всех маршрутах.

 
ForUm

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