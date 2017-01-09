также в разделеОбщество
Неизвестные разрушили дидух в Одессе 395
За сутки в зоне АТО ранены 5 военных 32
На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата 61
Журналист вез в Нидерланды обломки МН17 и человеческие останки 119
СБУ нашла 800 псевдопереселенцев на Луганщине 56
Снег в купе: «Укрзализныця» проверит одесские поезда 192
Из-за непогоды перекрыли дороги и в западных областях 179
В Николаевской области возобновлено движение транспорта 48
В Украине выпадет до 30 см снега, в горах возможны лавины 144
Авария в Одессе: 35 домов уже с теплом 31
Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по «церковному» делу 136
ГосЧС: Пробок на украинских дорогах нет 63
СБУ предостерегла Савченко от публикации списка пленных 127
В 5 областях Украины перекрыты дороги 245
Минэнерго: Энергосистема Украины готова к работе при низкой температуре 59
Улицы Киева убирают более 500 единиц техники 58
Полторак: Виновные в инциденте с отправкой солдат из Мариуполя получат взыскания 165
На пунктах пропуска в зоне АТО ожидают более 400 авто 49

Вице-премьер – министр регионального развития Геннадий Зубко призвал владельцев кофеен и ресторан присоединиться к всеукраинской акции «Согрей, делись теплом».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Предлагаю владельцам кафе и рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком – чаем или кофе – того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом. Помогать друг другу легко и приятно. Внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств, или усилий каждого из нас. Достаточно подвезти попутчиков на собственной машине, выйти и толкнуть застрявшее авто из заноса, согреть в теплом помещении того, кто замерз, приготовить термос чая для людей, которые оказались на морозе», - написал он.

Зубко отметил, что акция стартовала в Житомире.

«Уже через день более пятидесяти человек пригласили в кафе согреться и бесплатно угостили горячим чаем или кофе. Присоединяйтесь!», - резюмировал вице-премьер. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Ботинки зимние