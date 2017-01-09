Вице-премьер – министр регионального развития Геннадий Зубко призвал владельцев кофеен и ресторан присоединиться к всеукраинской акции «Согрей, делись теплом».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Предлагаю владельцам кафе и рестораторам и просто всем неравнодушным присоединиться к этой теплой акции. Напоить бесплатно горячим напитком – чаем или кофе – того, кто замерз, согреть и поделиться с ним теплом. Помогать друг другу легко и приятно. Внимание и взаимная поддержка не требуют значительных средств, или усилий каждого из нас. Достаточно подвезти попутчиков на собственной машине, выйти и толкнуть застрявшее авто из заноса, согреть в теплом помещении того, кто замерз, приготовить термос чая для людей, которые оказались на морозе», - написал он.

Зубко отметил, что акция стартовала в Житомире.

«Уже через день более пятидесяти человек пригласили в кафе согреться и бесплатно угостили горячим чаем или кофе. Присоединяйтесь!», - резюмировал вице-премьер.