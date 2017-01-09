В Москве член незаконных вооруженных формирований «ДНР» застрелил соседа и ранил двух полицейских.

Как сообщается на сайте следственного комитета Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По версии следствия, утром 8 января 2017 года во дворе одного из жилых домов в Москве прохожий обнаружил тело мужчины на вид 40-45 лет. По предварительным данным, 26-летний мужчина произвел в потерпевшего выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения.

По данным РЕН ТВ, мужчина, убивший соседа и обстрелявший полицейских, ездил воевать на Донбасс в качестве «добровольца». Сергей О. провел в составе НВФ 5 месяцев.

По информации телеканала, он был сначала бойцом, а позднее инструктором.