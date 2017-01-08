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В Николаевской области возобновлено движение всех видов автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

«С 12:00 возобновлено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования и участка автомобильной дороги государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог), от 55 до 550 км (граница Одесской области) - от 177 до 531 км (граница Херсонской области), - говорится в сообщении.

Ограничения движения продолжают действовать в 4 областях: Винницкой, Кировоградской, Одесской и Херсонской. 
ForUm

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